DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Eş başkanlık mor çizgimizdir

DİYARBAKIR’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen mitingde konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Eş başkanlık mor çizgimizdir, dedik. Eş başkanlık sistemine en büyük saldırı kayyım rejimiyle başlamıştır. Kayyımların en çok saldırdığı alan, bizim belediyelerimizde kadın politikalarımız olmuştur” dedi.

Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi’nde Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla miting düzenlendi. Mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Serra Bucak, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katıldı.

‘5 BİN KADIN EŞ BAŞKAN ADAYIMIZ VAR’

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kadınların 5 bin yıldır erkek egemen zihniyetinin altında ezilip, sömürüldüğünü söyledi. Hatimoğulları, “Aynı zamanda biz kadınlar, 5 bin yıldır bir tarihi mücadeleye imza attık. Emeğimiz sömürüldü, boyun eğmedik. Şiddet gördük, boyun eğmedik. Katledildik, boyun eğmedik. Eş başkanlık sistemimize saldırıldı, ama asla boyun eğmedik. Bizler DEM Parti olarak, birlikte çalıştığımız bütün ortak güçlerle birlikte, 'Eş başkanlık mor çizgimizdir' dedik. Eş başkanlık sistemine en büyük saldırı kayyım rejimiyle başlamıştır. Kayyımların en çok saldırdığı alan, bizim belediyelerimizde kadın politikalarımız olmuştur. Eş başkanlık ve eşit temsiliyeti tartışmaya açmaya kalktılar, biz kadınlar izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Şu anda tam 5 bin kadın eş başkan adayımız ve yerel yönetimlere aday kadın arkadaşlarımız var. Türkiye’de hiçbir parti bunu gerçekleştirmemiştir. Bunu gerçekleştiren sadece bir parti değil, siz değerli kadınların iradesidir. Biz kadınlar, kentlerimizi kadın bakış açısıyla, kadınların rahat edeceği bir şekilde inşa edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Çünkü burada kadın meclisleri bu işin garantisidir. Bizler 8 Mart’ta küllerinden mücadeleyi yaratan kadınlarız” diye konuştu.