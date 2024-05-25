Otomobilin kasap dükkanına girdiği kaza kamerada (2)

‘BURASIŞOFÖRLÜK ÖĞRENME YERİ DEĞİL’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞ

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin girdiği kasap dükkanının işletmeci Celal Vural (44), 22 yıldır dükkanı işlettiğini söyleyerek, "Bir müşterimiz vardı, sabah geldi pikniğe gideceklerdi. Eski müşterimiz olduğu için tezgahın arkasına geçti. Onun tavuğunu doğrarken, bize başka bir sipariş geldi. Normalde doğrama tahtamız buradaydı, müşteri de burada kendi hesabını yapıyordu. Ardından telefonla sipariş geldi. Ben telefona baktım birdenbire bir gürültü oldu. Bir baktım araba içerde. Görüntülerde de belli zaten. Yanımda yeğenim vardı, o da buradaydı. Allah onu korudu ki arabanın altında kalmadı. Ben ondan korktum. Sürücü bir bayandı. Doğal olarak sürücüye tepkimi gösterdim. Kendisine buranın şoförlük öğrenme yeri olmadığını söyledim. ‘Şoförlük öğrenmek istiyorsan git geniş yerde sür, burası ara sokaktır burada olmaz’ dedim. Çok şükür bize bir şey olmadı, sadece maddi hasar yaşadık. Zaten en büyük tesellimiz de o" dedi.