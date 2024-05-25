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        Otomobilin kasap dükkanına girdiği kaza kamerada

        DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kasap dükkanına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:10
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        Otomobilin kasap dükkanına girdiği kaza kamerada
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        DİYARBAKIR’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kasap dükkanına girdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 21 BU 773 plakalı otomobil, kasap dükkanına girdi. Bu sırada biri çocuk 3 kişi, ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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