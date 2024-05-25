Otomobilin kasap dükkanına girdiği kaza kamerada

Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 21 BU 773 plakalı otomobil, kasap dükkanına girdi. Bu sırada biri çocuk 3 kişi, ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

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