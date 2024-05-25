Diyarbakır'da 9 yılda 2 bin 350 özel öğrenci Atla Terapi Merkezinden yararlandı

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Hipodrumu Atla Terapi Merkezinden 9 yılda 2 bin 350 özel öğrencinin yararlanması sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Engelleri Atlıyoruz" projesi kapsamında Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Diyarbakır Hipodromu Atla Terapi Merkezinde özel bireylere psikososyal gelişimlerini sağlamak ve fiziksel fonksiyonlarını güçlendirmek için terapi eğitimi veriliyor.

Proje kapsamında merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçesindeki özel eğitim sınıflarına devam eden ilköğretim kademesindeki zihinsel engelli, otistik, işitme ve görme yetersizliği olan öğrenciler, haftanın belirli gün ve saatlerinde öğretmenleri eşliğinde merkezde eğitmenler eşliğinden terapiden faydalandırılıyor.

Projeden 9 yılda 2 bin 350 öğrenci yararlandı. - "Buraya çocuklarımız keyifle geliyorlar" İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Proje Koordinatörü Enver Günboz, AA muhabirine, özel gereksinimli öğrencilerin duyusal ve fiziksel gelişiminin desteklenmesi, güven, sosyal iletişim ve empati gibi sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Proje kapsamında öğrencilere Atla Terapi Merkezinde aktiviteler gerçekleştirdiklerini aktaran Günboz, merkezdeki terapinin öğrencilere çok fayda sağladığını belirtti.

Günboz, çocukların merkeze keyifle geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Öğrencilerin fiziksel, duygusal, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimiz buraya katılım konusunda çok istekliler. Ailelerimiz de bu konuda çok istekliler. İlimizde hipodromun bulunması bizim için büyük bir fırsat. Bu sayede birçok kentte uygulanamayan terapi yöntemlerinin ilimizde kullanılabilmesini sağlıyoruz. Çocuklarımız çok mutlu bir şekilde döndüklerinde ailelerimiz de mutlu oluyor. Daha fazla çocuğa erişebilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Amacımız kentteki bütün okullardaki özel gereksininli öğrencilerimize erişebilmek."

- "Hipodrom çocuklar için bir tedavi merkezi" Atla Terapi Merkezinde eğitmen Ejder Alçay, engelli çocuklara ücretsiz atla terapi hizmeti verdiklerini söyledi. Alçay, "Çocukların atla olan ilişkisinde hem fiziksel hem mental olarak birçok faydasını görüyoruz. Televizyonda, çizgi filmlerde gördükleri, hayallerini kurdukları atları, burada canlı olarak görmeleri, onlara dokunmaları çocukları mutlu ediyor. Hipodrom çocuklar için bir tedavi merkezi. Merkez, öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.