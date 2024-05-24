Diyarbakır'da "Gelecek için Dönüşümü Başlat Projesi" tanıtıldı

Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Gelecek için Dönüşümü Başlat Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var" girişimcilik programı kapsamında hayata geçirilen, ABD Büyükelçiliği Hibe Programı tarafından desteklenen proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde temiz teknoloji, iklim değişikliği, afet dayanıklılığı, yeşil ekonomi ve biyoteknoloji konularında gençlik buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında fiziksel etkinlikler düzenlenmesinin yanı sıra gençler, yenilikçi ve sosyal etkisi yüksek girişim fikirleri geliştirmeleri için de teşvik ediliyor.