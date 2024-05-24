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        Diyarbakır'da "Gelecek için Dönüşümü Başlat Projesi" tanıtıldı

        Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Gelecek için Dönüşümü Başlat Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:43
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        Diyarbakır'da "Gelecek için Dönüşümü Başlat Projesi" tanıtıldı
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        Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Gelecek için Dönüşümü Başlat Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var" girişimcilik programı kapsamında hayata geçirilen, ABD Büyükelçiliği Hibe Programı tarafından desteklenen proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde temiz teknoloji, iklim değişikliği, afet dayanıklılığı, yeşil ekonomi ve biyoteknoloji konularında gençlik buluşmaları gerçekleştiriliyor.

        Proje kapsamında fiziksel etkinlikler düzenlenmesinin yanı sıra gençler, yenilikçi ve sosyal etkisi yüksek girişim fikirleri geliştirmeleri için de teşvik ediliyor.

        Türkiye genelinde eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek projenin ikinci etkinliği Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

        TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Uzman Yardımcı Kübra Geysi'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde TÜSİAD Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal proje ile ilgili bilgilendirme yaptı.

        Girişimcilik ve Gençlik Direktörü Kadir Yusuf Öztürk'ün moderatörülüğünde gençlerle ve yerel ekosistem paydaşlarının katılımıyla fikir atölyesi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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