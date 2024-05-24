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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:33
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Köprülü Kavşağı mevkisinde avukat Yücel B. ile Mehmet T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Yücel B. silahla Mehmet T'ye ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, Yücel B'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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