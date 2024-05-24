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        Otomobille çarpışan minibüs şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da otomobil ile çarpışan peynir yüklü minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:30
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        Otomobille çarpışan minibüs şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı
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        DİYARBAKIR’da otomobil ile çarpışan peynir yüklü minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada, 1‘i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu Avcısuyu mevkiinde meydana geldi. Elazığ yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HS 709 plakalı peynir yüklü minibüs ile kavşaktan sol şeride dönen Remziye B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Savrulan minibüs, durağa da çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler ile Mehmet B. ve Mehmet Şeyhmus U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Remziye B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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