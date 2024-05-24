Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        "Garip" ismi verilen kurt yavrusuna süt anne aranıyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan, annesini ve 6 kardeşini kaybettiği için "Garip" ismi verilen kurt yavrusunu besleyecek süt anne aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Garip" ismi verilen kurt yavrusuna süt anne aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan, annesini ve 6 kardeşini kaybettiği için "Garip" ismi verilen kurt yavrusunu besleyecek süt anne aranıyor.

        Elazığ'da kırsal alanda vatandaşlarca bulunan, anneleri ölen 7 kurt yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

        Kurt yavruları buradaki ilk kontrolün ardından ekiplerce Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

        Daha gözleri açılmamış olan yavrulardan 6'sı uzman ekiplerin tüm çabasına rağmen anne sütü almadıkları için hayat mücadelesini kaybetti.

        Merkezde uygulamalı eğitim gören Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, hayata tutunmayı başaran yavruya annesi ve kardeşlerini kaybettiği için "Garip" ismini verdi.

        Yavruya merkezde şırıngayla özel besleyici mama ve vitamin veriliyor.

        Merkezin yetkilileri, anne sütüne ve sıcaklığına kavuşması için Garip'e süt annelik yapacak dişi bir kurt bulunması için çalışma başlattı.

        - "Garip'in mutlak bir anneye ihtiyacı var"

        Merkezin müdürü ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Koçhan, AA muhabirine, tüm canlılarda olduğu gibi kurtlar için de anne kavramının çok önemli olduğunu söyledi.

        Özellikle kurt yavrularında annesiz bakımın zor olduğunu ifade eden Koçhan, bu nedenle diğer yavruların hayata tutunamadığını belirtti.

        Koçhan, "Elimizde sadece Garip kaldı. Garip'in hayata tutunabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Garip'in mutlak bir anneye ihtiyacı var hem süt verecek hem de bakımını yapacak. Hayvanat bahçelerinde ya da özel bakımevlerinde müsait bir anne bulursak Garip'i göndereceğiz. Süt anne adayı olarak maalesef çok fazla seçenek yok. Mutlaka kurt bulmamız gerekiyor." dedi.

        - "Kardeşleri anne sütü eksikliğinden öldü"

        Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinden Lale Nur Elagöz de mesleği öğrenmekte rehabilitasyon merkezinin kendileri için büyük fırsat sunduğunu kaydetti.

        Merkeze getirilen Garip'in yaşaması için büyük çaba gösterdiklerini anlatan Elagöz, "Yavrular bir süre önce geldi. Ne kadar besin, vitamin ve sevgi takviyesi yapsak da maalesef kurtulamadılar. Şu anda bir yavrumuz var. Bu yavrunun büyüyebilmesi ve doğaya salınabilecek yaşa gelmesi için sütü olan bir anneye ihtiyacımız var. İnşallah kısa süre içerisinde bulunur." diye konuştu.

        Öğrencilerden İrem İzci de merkezde, normalde karşılaşamayacakları yaban hayvanlarını görüp beslediklerini, bunun kendileri için şans olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Ek ders yolsuzluğu iddiasında inanılmaz sözler!
        Ek ders yolsuzluğu iddiasında inanılmaz sözler!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Salça bidonunda 14 tabanca ele geçirildi
        Salça bidonunda 14 tabanca ele geçirildi
        Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıt...
        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıt...
        Kamçı oyunu oynarken odunlu ve silahlı saldırıda yaralandı
        Kamçı oyunu oynarken odunlu ve silahlı saldırıda yaralandı
        Okuldan izinsiz çıkarken sacın kolunu kestiği Muhammed, ağır yaralandı
        Okuldan izinsiz çıkarken sacın kolunu kestiği Muhammed, ağır yaralandı