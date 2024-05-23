Kamçı oyunu oynarken odunlu ve silahlı saldırıda yaralandı

DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesinde Z.B.A., her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve tarafların birbirine kamçıyla vurduğu oyunda tartıştığı kişinin odunlu ve silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Sergenli Mahallesi Taştepe Mezrası’nda meydana geldi. Her yıl geleneksel olarak oynanan ve insanların birbirine kamçı ile vurduğu oyunda, iddiaya göre Z.B.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, oyun sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından şüpheli, Z.B.A.’ya odunla saldırıp, yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Z.B.A., kafasına aldığı odun darbesi ve 2 ayağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Z.B.A., buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Z.B.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.