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        Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde kaçak trafolar tespit edildi

        Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kaçak trafoların tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:35
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        Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde kaçak trafolar tespit edildi
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        Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kaçak trafoların tespit edildiği bildirildi.

        Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimini önlemek için yoğun mücadele verildiği belirtildi.

        Kırsal bölgelerde ve tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik tüketimiyle mücadelesini sürdüren ekiplerin, bu yıl içerisinde sadece Şanlıurfa'da 2 bin 155 kayıt dışı trafo tespit ettiği kaydedilen açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Şanlı Mahallesi'nde tespit ettiği 250 KVA gücündeki kayıt dışı trafonun 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu aktarıldı.

        Havadan dron ile yapılan kontroller sırasında Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Kırbalı Mahallesi'nde pamuk sulamasında kullanılmak üzere toprağa gömülen 250 KVA gücünde bir trafo tespit edildiği bildirilen açıklamada, toprağa gömülen trafonun görünmesinin engellenmeye çalışılmasının dronla görüntülendiği kaydedildi.

        Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gellegöç Mahallesi'nde dronla yapılan kontroller sırasında da traktör römorkuna yüklenmiş ve bu şekilde kullanılan kayıt dışı trafo olduğunu belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar yer aldı:

        "Trafo sahipleri, görüldüklerini fark edince kaçak trafo dakikalar içinde traktöre bağlanarak hızla kaçırıldı. Kaçırılan trafonun 160 KVA gücünde olduğu ve buğday tarlasının sulanmasında kullanıldığı belirlendi. Dicle Elektrik ekipleri, kaçak tespit tutanağı düzenleyerek 265 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek toplam 660 KVA gücünde olan bu trafolara el konulabilmesi için çekilen görüntüleri de delil olarak sundu. Şirket avukatları ise el koyma kararı alınması için savcılığa başvuruda bulundu. Kaçak elektrik tüketen kayıt dışı trafolara ancak savcılık kararı alındıktan sonra el konulabilecek."

        - Şırnak'ta 5 trafo için haciz kararı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde de Kavaközü, Mahmutlu ve Çukurca köylerinde yıllardır biriken borçlarını ödenmeyen tarımsal sulama abonelerine ait 5 trafo için haciz kararı çıkarıldığı aktarılan açıklamada, haciz memurları, avukatlar ve Dicle Elektrik ekiplerinin, jandarmanın aldığı tedbirler eşliğinde söz konusu köylere gittiği ancak yıllardır borcunu ödemeyen abonelerin, jandarmaya da direnerek trafoları vermek istemediği ifade edildi.

        Yaşananların cep telefonu kameralarına da yansıdığı, köylülerin, ekiplerin geçişini tarlaları traktörle sürerek engellemeye çalıştığı bildirilen açıklamada, ancak 3 trafoya haciz işlemi uygulanabildiği aktarıldı.

        Açıklamada, kayıt dışı trafo ile kaçak elektrik kullanılmasının şebekeyi olumsuz etkilediği kadar ülke ekonomisine de zarar verdiğini belirtilerek, "Şirketimiz mevcut imkanları ile her koşulda kaçak elektrik kullanımını tespit edecek durumdadır. Kaçak elektrik tüketmek için kayıt dışı trafo kullananların, yakalanarak cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için trafolarını kayıt altına almak üzere en yakın Dicle Elektrik merkezine başvurmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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