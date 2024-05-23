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        10 yıl hapse çarptırılmıştı; 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelisi olarak gözaltına alındı (2)

        TUTUKLANDIDiyarbakır'da,önceki gün yaşanan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olarak gözaltına alınan Efe Hamza Tunç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:45 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:45
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        10 yıl hapse çarptırılmıştı; 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelisi olarak gözaltına alındı (2)
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        TUTUKLANDI

        Diyarbakır'da,önceki gün yaşanan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olarak gözaltına alınan Efe Hamza Tunç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tunç, çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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