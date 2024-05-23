10 yıl hapse çarptırılmıştı; 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelisi olarak gözaltına alındı (2)

Diyarbakır'da,önceki gün yaşanan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi olarak gözaltına alınan Efe Hamza Tunç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tunç, çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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