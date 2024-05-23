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        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı

        Diyarbakır'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kente özgü tescilli lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:00
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        Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı
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        Diyarbakır'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kente özgü tescilli lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi tarafından İçkale Müze Kompleksi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, Diyarbakır kuru dolması, cimili tatlısı, habenisk çorbası gibi kentin coğrafi işaretli yemek ve tatlıları hazırlanarak tanıtıldı, katılımcılara ikram edildi.

        Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Diyarbakır'ın gastronomi alanında son derece önemli bir durak olduğunu söyledi.

        Diyarbakır denilince tarih, kültür, medeniyet ve insanlık noktasındaki güzelliklerin akla geldiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "33 medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim memleketin en önemli özelliklerden birisi de gastronomi. Diyarbakır gastronomide her şehirle yarışabilecek bir altyapıya sahip. Bugün de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde güzel bir hazırlık yapılmış. Tescilli ürünlerimizin tamamından inşallah burada tadabileceğiz."

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Sebahattin Genç de hafta kapsamında Diyarbakır mutfağını tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

        Genç, "Binlerce yıl medeniyetlere ev sahipliği yapmış Diyarbakır'ımızın tescilli 55 yemeğini yerli ve yabancı bütün misafirlerimize sergilemekteyiz." dedi.

        Konuşmaların ardından stantları gezen davetliler ve vatandaşlar, kentin tescilli lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

        Etkinliğe, Sur Kaymakamı Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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