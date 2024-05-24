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        Dicle Elektrik'ten insan kaynağı ihtiyacını bölgedeki üniversitelerden sağlıyor

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, insan kaynağı ihtiyacını büyük ölçüde bölgedeki üniversitelerden karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:39
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        Dicle Elektrik'ten insan kaynağı ihtiyacını bölgedeki üniversitelerden sağlıyor
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        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, insan kaynağı ihtiyacını büyük ölçüde bölgedeki üniversitelerden karşılıyor.

        Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu'nda konuşan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, bölge insanına istihdam imkanı sağladıklarını söyledi.

        Tamamına yakını bölge insanı olan yaklaşık 7 bin çalışanıyla bölgenin en büyük özel şirketi olduklarını belirten Tüzün, şunları kaydetti:

        "Şirket olarak insan kaynağı ihtiyacımızın önemli kısmını başta Dicle Üniversitesi olmak üzere bölge üniversitelerinden karşılıyoruz. Şirketimiz bünyesinde görev yapan 600 kadar mühendisin 220'si Dicle Üniversitesi mezunu. Dicle Elektrik, üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde önemli katkılar sunuyor. Bu işbirlikleri bölgedeki genç yetenekler için yeni fırsatlar yaratıyor."

        Eğitim, staj ve araştırma projeleri ile öğrencilere pratik deneyim imkanı sunduklarını belirten Tüzün, bu sayede gençlerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağladıklarını ifade etti.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrencilerin de katıldığı sempozyumda, lisansüstü tez ödül töreni de gerçekleşti.

        Dicle Elektrik'in İnsan Kaynakları İş Ortağı Yöneticisi Abdulbari Aslan, makine mühendisliği alanında yazdığı "Yapay Zeka ve Optimizasyon Uygulamaları Kullanılarak İnsan Kaynakları Süreçlerinin Optimizasyonu ve Modellenmesi" başlıklı yüksek lisans tezi ile "Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeye Katkı" ödülüne layık görüldü.

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