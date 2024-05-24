Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan otomobildeki öğretmenlerden biri öldü, 3'ü yaralandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Geyiktepe mevkisinde Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 4 öğretmenden biri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

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