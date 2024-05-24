Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan otomobildeki öğretmenlerden biri öldü, 3'ü yaralandı
Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 4 öğretmenden biri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.
Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 4 öğretmenden biri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Geyiktepe mevkisinde Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki sürücünün bulunduğu 4 öğretmen yaralandı.
Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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