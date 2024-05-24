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        Avukat, dini nikahla yaşadığı kadının kendisine saldıran kardeşini ayağından vurdu

        DİYARBAKIR'da avukat Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:05
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        Avukat, dini nikahla yaşadığı kadının kendisine saldıran kardeşini ayağından vurdu
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        DİYARBAKIR’da avukat Y.B. (36), dini nikahla birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürürken, kendisine saldıran kadının kardeşi M.T’yi (26) tabancayla bacağından vurdu. Bu sırada bölgeden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, beraberindeki polis memurlarıyla olaya müdahale etti.

        Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşak’ta meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürüyen avukat Y.B., kadının kardeşi M.T. tarafından sopalı saldırıya uğradı. Bunun üzerine Y.B. de üzerinde bulundurduğu tabancayla M.T.’nin bacağına ateş etti. Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve beraberindeki polis memurları olaya müdahale etti. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.B. ve M.T. müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Bölgede inceleme yapan polis, 4 boş kovan buldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yanındaki polis memurlarının olaya müdahalesi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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