Avukat, dini nikahla yaşadığı kadının kendisine saldıran kardeşini ayağından vurdu

DİYARBAKIR’da avukat Y.B. (36), dini nikahla birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürürken, kendisine saldıran kadının kardeşi M.T’yi (26) tabancayla bacağından vurdu. Bu sırada bölgeden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, beraberindeki polis memurlarıyla olaya müdahale etti.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşak’ta meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürüyen avukat Y.B., kadının kardeşi M.T. tarafından sopalı saldırıya uğradı. Bunun üzerine Y.B. de üzerinde bulundurduğu tabancayla M.T.’nin bacağına ateş etti. Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve beraberindeki polis memurları olaya müdahale etti. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.B. ve M.T. müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.