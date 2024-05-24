Diyarbakır'da bir araçta 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kazanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

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