Trabzon'da olay, 20 Mayıs'ta Of ilçesi İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkiinde meydana geldi. Halim Karaismailoğlu, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü.

"O ANDA BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRSEYDİ"

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, "Bize görüntü geldiğinde ilk önce tabii ki çok kötü bir şekilde içimiz acıyarak bu görüntüyü izledik. Defalarca izledim görüntüyü. Bu kişinin bilerek, tasarlayarak gidip, kediyi öldürdüğünü, daha sonra oradan ayrıldığını ve tekrar olay yerine gelerek kedinin ölüp ölmediğini kontrol ettiğini ve tekrar o kediyi fırlattığını gördük. Duyduğumuza göre bu kişi 'Benim psikolojim bozuk, o anda moralim bozuk olduğu için ben bu olayı işledim' demiş. Ona inanmıyorum. Çünkü defalarca aynı videoyu izledim. Bilerek gelinmiş, bilinçli bir şekilde yapılmış. Diyelim ki psikolojisi bozuk. Bu bir çocuğu öldürseydi o anda. Aynı şekilde veya bir kadına veya bir yaşlıya aynı işlemi yapsaydı, 'Psikolojim bozuktu' deyip kurtulabilecek miydi? İnsanlar, öldürmeyi hayvanda öğreniyor. Daha sonra insana geçiyor. Sevme de öyledir; hayvanı severseniz daha sonra diğer canlıları da daha farklı şekilde insanları da seversiniz" dedi.