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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da Halim Karaismailoğlu tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!

        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!

        Trabzon'da tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi otların içine fırlatan ve 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanan Halim Karaismailoğlu'nun ifadesinde, "Bazı sorunlarım nedeniyle psikolojim bozuktu. Kendimde değildim, o anları hatırlamıyorum" dediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:05
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        Tekmelediği kediyi öldürmüştü! Şaşırtmayan savunma!
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        Trabzon'da olay, 20 Mayıs'ta Of ilçesi İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkiinde meydana geldi. Halim Karaismailoğlu, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü.

        KEDİYİ ÖLDÜRDÜ YETMEDİ FIRLATTI

        DHA'da yer alan habere göre bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelip, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı. O anları, çevredeki apartmanda yaşayan biri, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        "İNSANI ÖLDÜRMEYİ HAYVANDA DENİYOR"

        Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından, "Bu sefer katil Of-Kalyon'da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü" notuyla paylaştı.

        "BAZI SORUNLARIM VARDI, KENDİMDE DEĞİLDİM"

        Mahalleli ve TRAHAYKO’nun şikayetiyle polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Halim Karaismailoğlu, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklandı. Karaismailoğlu’nun ifadesinde, "Bazı sorunlarım nedeniyle psikolojim bozuktu. Kendimde değildim, o anları hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Kediyi öldürdüğü anlara ait görüntüleri tepki çeken Karaismailoğlu'nun, birçok suçtan sabıkalı olduğu da öğrenildi.

        "O ANDA BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRSEYDİ"

        TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, "Bize görüntü geldiğinde ilk önce tabii ki çok kötü bir şekilde içimiz acıyarak bu görüntüyü izledik. Defalarca izledim görüntüyü. Bu kişinin bilerek, tasarlayarak gidip, kediyi öldürdüğünü, daha sonra oradan ayrıldığını ve tekrar olay yerine gelerek kedinin ölüp ölmediğini kontrol ettiğini ve tekrar o kediyi fırlattığını gördük. Duyduğumuza göre bu kişi 'Benim psikolojim bozuk, o anda moralim bozuk olduğu için ben bu olayı işledim' demiş. Ona inanmıyorum. Çünkü defalarca aynı videoyu izledim. Bilerek gelinmiş, bilinçli bir şekilde yapılmış. Diyelim ki psikolojisi bozuk. Bu bir çocuğu öldürseydi o anda. Aynı şekilde veya bir kadına veya bir yaşlıya aynı işlemi yapsaydı, 'Psikolojim bozuktu' deyip kurtulabilecek miydi? İnsanlar, öldürmeyi hayvanda öğreniyor. Daha sonra insana geçiyor. Sevme de öyledir; hayvanı severseniz daha sonra diğer canlıları da daha farklı şekilde insanları da seversiniz" dedi.

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