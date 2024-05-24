Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgada B.B. bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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