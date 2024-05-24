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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:59 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:59
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Merkez Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

        Kavgada B.B. bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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