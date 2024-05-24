Sinemada ücretsiz bilet uygulaması başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018'de yaşanan ve sinema sektöründe büyük yankı uyandıran 'popcorn krizi' sonrasında kaldırılan ücretsiz bilet uygulamasını, yeni düzenlemelerle tekrar hayata geçirdi. Bu gelişme, özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

2018 Aralık ayında sinema sektöründe yaşanan kriz, film yapımcılarının yeni yapımlarını gösterime sokmama kararı almasına sebep olmuştu. Yaşanan anlaşmazlıklar sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör uygulamalarında köklü değişiklikler yapan yasa değişikliklerini hayata geçirdi. Bu süreçte, kurumların müşterilerine ücretsiz bilet hediye etme uygulamaları da kaldırılmıştı.

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Bakanlık, güven ve şeffaflık sorunlarını çözmek amacıyla Türkiye genelindeki tüm sinema salonlarında satılan bilet bilgilerini derleyen 'Sinema Bilet Sistemi'ni geliştirerek şeffaf ve güvenilir bir ortam oluşturdu. Bu sistem, sektör bileşenlerinin ve sinemaseverlerin talepleri doğrultusunda tekrar değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yeni süreci 'Kurum Bileti' düzenlemesi adı altında başlatmasıyla, kurumlar bir kez daha müşterilerine ücretsiz biletler sunabilecek. Bu uygulamanın ilk adımı olarak TURKCELL, "GNC Sinema" uygulaması aracılığıyla müşterilerine "1 sinema biletine 1 sinema bileti hediye" kampanyasıyla başladı. Bu kampanya, Türkiye genelindeki geçerli sinemalarda yıl sonuna kadar devam edecek.