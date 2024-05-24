Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sinemada ücretsiz bilet uygulaması başladı

        Sinemada ücretsiz bilet uygulaması başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018'de yaşanan ve sinema sektöründe büyük yankı uyandıran 'popcorn krizi' sonrasında kaldırılan ücretsiz bilet uygulamasını, yeni düzenlemelerle tekrar hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 20:44 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018'de yaşanan ve sinema sektöründe büyük yankı uyandıran 'popcorn krizi' sonrasında kaldırılan ücretsiz bilet uygulamasını, yeni düzenlemelerle tekrar hayata geçirdi. Bu gelişme, özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

        2018 Aralık ayında sinema sektöründe yaşanan kriz, film yapımcılarının yeni yapımlarını gösterime sokmama kararı almasına sebep olmuştu. Yaşanan anlaşmazlıklar sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör uygulamalarında köklü değişiklikler yapan yasa değişikliklerini hayata geçirdi. Bu süreçte, kurumların müşterilerine ücretsiz bilet hediye etme uygulamaları da kaldırılmıştı.

        REKLAM

        Bakanlık, güven ve şeffaflık sorunlarını çözmek amacıyla Türkiye genelindeki tüm sinema salonlarında satılan bilet bilgilerini derleyen 'Sinema Bilet Sistemi'ni geliştirerek şeffaf ve güvenilir bir ortam oluşturdu. Bu sistem, sektör bileşenlerinin ve sinemaseverlerin talepleri doğrultusunda tekrar değerlendirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yeni süreci 'Kurum Bileti' düzenlemesi adı altında başlatmasıyla, kurumlar bir kez daha müşterilerine ücretsiz biletler sunabilecek. Bu uygulamanın ilk adımı olarak TURKCELL, "GNC Sinema" uygulaması aracılığıyla müşterilerine "1 sinema biletine 1 sinema bileti hediye" kampanyasıyla başladı. Bu kampanya, Türkiye genelindeki geçerli sinemalarda yıl sonuna kadar devam edecek.

        Bu yenilikçi uygulama, sinema sektöründe şeffaflık ve güven ortamını pekiştirirken, sinemaseverlere de daha erişilebilir seçenekler sunmayı hedefliyor. Bakanlık, bu ve benzeri düzenlemelerle sinema sektörünün daha da güçlenmesini ve geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven konu hakkında şunları söyledi: Sektör bileşenlerinin ve sinemaseverlerin talepleri sonrasında bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Bakanlığımızca geliştirilen ve sektörümüz tarafından yoğun olarak kullanılan 'Sinema Bilet Sistemi' ile oluşturduğumuz şeffaflık ve güven ortamı sonrasında 'Kurum Bileti' uygulamasını hayata geçiriyoruz. Tüm detayların Bakanlığımızın sistemi üzerinden takip edilebileceği bu yeni sürecin birçok markanın katkısıyla büyüyerek devam edeceğini ve sektörümüze önemli katkılar sunacağını düşünüyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!