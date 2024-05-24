Yaya geçidinde kamyonun çarptığı Alman turist ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, minibüsün turiste yol verdiği, kamyonun durmayarak çarptığı görüldü.

Kaza Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kumköy istikametinden Side istikametine seyir halindeki Asım Karakaya’nın kullandığı damperli kamyon Ilıca-Side sınırını 100 metre geçtikten sonra kaldığı otele gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan 69 yaşındaki Doris Fahrtmann isimli Almanya uyruklu kadın turiste çarptı. Kazada ağır yaralanan Alman turist, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken yapılan ilk kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.