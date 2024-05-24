Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaya geçidinde kamyonun çarptığı Alman turist ağır yaralandı

        Yaya geçidinde kamyonun çarptığı Alman turist ağır yaralandı

        Antalya'da kamyon, yaya geçidinden karşıya geçen 69 yaşındaki Alman turiste çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, minibüsün turiste yol verdiği, kamyonun durmayarak çarptığı görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs yol verdi kamyon çarptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, minibüsün turiste yol verdiği, kamyonun durmayarak çarptığı görüldü.

        Kaza Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kumköy istikametinden Side istikametine seyir halindeki Asım Karakaya’nın kullandığı damperli kamyon Ilıca-Side sınırını 100 metre geçtikten sonra kaldığı otele gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan 69 yaşındaki Doris Fahrtmann isimli Almanya uyruklu kadın turiste çarptı. Kazada ağır yaralanan Alman turist, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken yapılan ilk kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        MİNİBÜS YOL VERDİ KAMYON ÇARPTI

        Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sahil tarafından gelen 3 kişilik turist grubunun yaya geçidine geldiğinde araçların geçmesi için beklediği, yolun sağ tarafından gelen minibüsün durarak yol vermesi üzerine yaya geçidinden geçmeye başladıkları, tam minibüsün önünden geçtiği sırada kamyonun durmayarak Alman kadına çarparak yola fırlattığı görüldü.Kazanın ardından kamyon sürücüsü Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        İşte Cimbom'un kupa planı!
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası