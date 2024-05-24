Galatasaray, pazar günü şampiyon olursa kupasını pazartesi alacak

Süper Lig'in 38. ve son maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da gündem şampiyonluk.

Son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde girecek olan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda 1 puana ulaşması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Konya'dan puan ya da puanlarla dönmesi halinde lig tarihindeki 24. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, mutlu son durumunda kupasını pazartesi günü alacak.

Galatasaray son haftada şampiyonluğa ulaşması durumunda kutlamayı pazartesi günü evinde yapmayı planlıyor. RAMS Park'taki kutlama töreninin 20.00'de başlaması hedefleniyor.