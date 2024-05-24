UAD'nin kararından kısa bir süre sonra İsrail, Refah'ı bombaladı: Çok sayıda Filistinli yaralandı Uluslararası Adalet Divanı, bugün aldığı tedbir kararlarında İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetti. Ancak bu kararları dinlemeyen İsrail, Refah'a bir kez daha saldırdı

Anadolu Ajansı Giriş: 24.05.2024 - 19:31 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL