Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı taşıyan helikopter hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Dünya geçen hafta helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan ölümcül kazayı konuşurken, bugün de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Vanadzor kentine zorunlu iniş yaptı. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yaptı.