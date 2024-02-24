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        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 09:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:45
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        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen ev, iş yeri ve eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

        Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerine güvendikleri kişileri aldıkları, polise yakalanmamak için yasa dışı bahis oynayan kişilerden parayı elden istedikleri tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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