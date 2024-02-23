Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 11 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 11 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Raif Türk İlkokulu'nda okuyan 4. sınıf öğrencisi M.F.M'ye annesi G.M. ile Ahmet Kaya Caddesi'ndeki kaldırımda yürüdüğü sırada hafif ticari araç çarptı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri M.F.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Sinemaya fütürist müdür
        Sinemaya fütürist müdür
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı...
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı...
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da Filistinliler için kermes düzenlendi
        Diyarbakır'da Filistinliler için kermes düzenlendi
        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi
        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi
        Diyarbakır Valisi Su DİSKİ'yi ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Su DİSKİ'yi ziyaret etti
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı...
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı...