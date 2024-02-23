Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında eğitim düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğumda gelişebilecek ölümleri en aza indirebilme konusunda önemli olan Yenidoğan Canlandırma Programı uygulama eğitimi kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu'nun açılış konuşmasının yaptığı, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitime, kamu üniversitesi hastanelerinden 9 hekim, 14 ebe, 23 hemşire, 2 acil tıp teknisyeni ile 2 ambulans ve aneztezi teknikerinden oluşan 50 sağlık çalışanı katıldı.

        Eğitim programında, NRP eğitimcileri tarafından, yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı.

        Yürütülen programlar ve çalışmalarla, temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedefleniyor.

        Yazılı ve uygulamalı sınavın değerlendirilmesi sonucu başarılı kursiyerlere eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Filistinliler için kermes düzenlendi
        Diyarbakır'da Filistinliler için kermes düzenlendi
        Diyarbakır Valisi Su DİSKİ'yi ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Su DİSKİ'yi ziyaret etti
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı...
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı...
        Diyarbakır'da petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi...
        Diyarbakır'da petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi...
        Diyarbakır'da seyahat acenteleri ve tur şirketlerinin katılımıyla toplantı...
        Diyarbakır'da seyahat acenteleri ve tur şirketlerinin katılımıyla toplantı...
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı