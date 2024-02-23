Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da seyahat acenteleri ve tur şirketlerinin katılımıyla toplantı yapıldı

        Diyarbakır'da Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan gelen seyahat acenteleri ve tur şirketlerinin katılımıyla kentin turizm potansiyeline yönelik toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da seyahat acenteleri ve tur şirketlerinin katılımıyla toplantı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan gelen seyahat acenteleri ve tur şirketlerinin katılımıyla kentin turizm potansiyeline yönelik toplantı gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle Diyarbakır'a gelen Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile Azerbaycan'dan sosyal medya fenomenlerinden oluşan grubun katılımıyla bir otelde toplantı düzenlendi.

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, toplantıda, kentin turizm potansiyeli ve bu potansiyeli daha da artırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Tarihi kentin 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydeden Su, şöyle konuştu:

        "Bu medeniyetlerin her birinin izlerini görmenin mümkün olduğu bir şehir. Tarihte 2 peygambere ev sahipliği yapmış bir şehir. Burası sahabeler kenti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine 2 eserle adını yazdırmış bir şehir. Diyarbakır Surları ve Dicle Nehri kenarında bulunan Hevsel Bahçeleri. Tur operatörlerinin kentteki turizme ciddi bir katkı sağlayacaklarını ümit ediyoruz."

        TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl ise TÜRSAB bölgede turizmin gelişmesi için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Mezopotamya'nın sahip olduğu tüm değer ve zenginlikleri tanıtmak ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşturmanın herkes için büyük önem taşıdığını anlatan Akyıl, bu programın büyük fayda sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

        Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği (DOTED) Başkanı Deniz Güler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı...
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı...
        Diyarbakır'da petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi...
        Diyarbakır'da petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi...
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı
        TÜGVA'dan Diyarbakır'da Kitap Kurdu Yarışması tanıtım toplantısı
        TÜGVA'dan Diyarbakır'da Kitap Kurdu Yarışması tanıtım toplantısı
        Tanımadığı kadına sosyal medyadan attığı mesaj "cinsel taciz" sayıldı
        Tanımadığı kadına sosyal medyadan attığı mesaj "cinsel taciz" sayıldı
        Baltık ülkelerinden gelen turizmciler Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacak
        Baltık ülkelerinden gelen turizmciler Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacak