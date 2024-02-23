Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Baltık ülkelerinden gelen turizmciler Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacak

        AHMET KAPLAN - Letonya, Litvanya ve Estonya'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri ve tur operatörleri, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini ülkelerinde tanıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baltık ülkelerinden gelen turizmciler Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        AHMET KAPLAN - Letonya, Litvanya ve Estonya'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri ve tur operatörleri, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini ülkelerinde tanıtacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle Letonya, Litvanya ve Estonya'dan seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile Azerbaycan'dan sosyal medya fenomenlerinden oluşan 30 kişilik grup davet üzerine Diyarbakır'a geldi.

        Eğil ilçesindeki baraj gölünde tekne turuna katılan turizmciler, daha sonra Eğil Kalesi'ni, merkez Sur ilçesindeki Ulucami, Yanık Çarşı, Dört Ayaklı Minare ve Hasanpaşa Hanı'nı gezdi, "Dengbej Evi"nde dinleti sunan dengbejleri dinledi.

        Kentin gastronomisi hakkında da bilgi alan turizmciler, Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacak.

        - "Önümüz açık, bir turizmci olarak yüzümüz gülüyor"

        TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, AA muhabirine, yurt dışından gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.

        Kentin tarihi, kültürü ve gastronomisini tanıttıklarını aktaran Baturay, misafirlerinin geziden memnun kaldığını belirtti.

        Baturay, tur organizasyonlarını artırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, bunun bölge turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

        "Diyarbakır için önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon turist hedefimiz var. Bu hedefimizin en az yüzde 25'inin yabancı turist olması için çalışıyoruz ve bunu kesinlikle başaracağız." diyen Baturay, şunları kaydetti:

        "Bunu başarmak için çalışmalarımıza başladık. Önümüz açık, bir turizmci olarak yüzümüz gülüyor. Hiçbir kaygımız yok. Misafir ettiğimiz seyahat acenteleri ve tur operatörleri ülkelerine gidince gördükleri yerleri, yemekleri, içecekleri, misafirperverliği birer kültür elçileri olarak anlatacaklar. Bizim birer potansiyel gönüllü elçimiz olacaklar. Biz bu tür programları artırırsak hedefimizi gerçekleştiririz."

        Baturay, grubun Mardin ve Şanlıurfa'yı da gezeceğini sözlerine ekledi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç de Bakanlık olarak kentin turizmine katkı sunmak için çalıştıklarını aktardı.

        Kentin turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Genç, düzenlenen gezi ve tanıtım programıyla bu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

        - "Bugün burada olmaktan çok memnunum"

        Azerbaycan'dan gelen Irada Gadirova da tarihçi ve gezgin olduğunu söyledi.

        Gezdiği ülkelerdeki tarihi yerlerin fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığını anlatan Gadirova, "Diyarbakır, Türkiye'de uzun süreden beri görmek istediğim yerlerden biriydi. Bugün burada olmaktan çok memnunum. Tarihi yerlerde gezi yaparak bilgi topladık. Yemeklerini tattık, her şey çok güzeldi, çok şanslı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Diyarbakır'da çektiği fotoğraf ve videoları paylaşacağını belirten Gadirova, tarihi kenti çok beğendiğini, Diyarbakır'a yeniden gelmek istediğini dile getirdi.

        Litvanya'dan gelen Kristina Jasudaite ise yaklaşık 20 yıldır turizm seyahat sektöründe çalıştığını söyledi.

        Diyarbakır'ı keşfedilmemiş ve çok otantik bir yer olarak gördüğünü ifade eden Jasudaite, Türkiye'de çok yer gördüğünü, ama içlerinden en otantik yerin Diyarbakır olduğunu anlattı.

        İnsanların kente gelmesini tavsiye edeceğini bildiren Jasudaite, Diyarbakır'a küçük gruplar şeklinde tur düzenlemeyi düşündüğünü aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İlk 'alo'nun 30. yılı
        İlk 'alo'nun 30. yılı
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu
        ABD'de embriyoların çocuk sayılması sonrasında tüp bebek çalışmaları durdu

        Benzer Haberler

        Eşinin ve kayınbiraderinin sıcak ütü basıp, kolonyayla yakmaya çalıştığı Ya...
        Eşinin ve kayınbiraderinin sıcak ütü basıp, kolonyayla yakmaya çalıştığı Ya...
        Tutuklu HDP'li eski Belediye Başkanı Mızraklı kurada çıkan deprem konutunu...
        Tutuklu HDP'li eski Belediye Başkanı Mızraklı kurada çıkan deprem konutunu...
        Diyarbakır'da "Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi" aç...
        Diyarbakır'da "Hattat Hamit Aytaç'ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi" aç...
        Diyarbakır'da saç boyası üreten firma, yeni fabrika için çalışmalara başlad...
        Diyarbakır'da saç boyası üreten firma, yeni fabrika için çalışmalara başlad...
        Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
        Diyarbakırlı öğrencilerin su verimliliğine ilişkin projesi 3 ülkeye yayıldı
        Şırnak'ta 4 yavru Hint şebeği ele geçirildi
        Şırnak'ta 4 yavru Hint şebeği ele geçirildi