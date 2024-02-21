Şırnak'ta 4 yavru Hint şebeği ele geçirildi ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde yurda yasad ışı yollarla getirildiği tespit edilen 4 yavru Hint şebeği (Rhesus maymunu) ele geçirildi. Şebekleri getiren kişiye 41 bin 817 TL idari para cezası kesildi. Cizre ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, beslenmesi yasak olan ve yasa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 4 yavru Hint şebeği ele geçirildi. Durum, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na (HAYDİ) bildirildi. Ekipler, Hint şebeklerini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Maymunları getiren kişiye 41 bin 817 TL idari para cezası uygulandı. Hint şebekleri, Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 21:37 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:37 facebook

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