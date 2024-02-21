Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da araziye gömülü 43 kilo esrar ele geçirildi

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda, bir evin yakınında, araziye gömülü 43 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Lice ilçesi kırsal Karahasan Mahallesi'nde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Evin çevresinde yapılan aramada, araziye gömülü, 3 jelikan bidon içinde 43 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da araziye gömülü 43 kilo esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda, bir evin yakınında, araziye gömülü 43 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Lice ilçesi kırsal Karahasan Mahallesi'nde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Evin çevresinde yapılan aramada, araziye gömülü, 3 jelikan bidon içinde 43 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da toprağa gömülü 43 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da toprağa gömülü 43 kilogram esrar ele geçirildi
        TRT'den Diyarbakır'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi
        TRT'den Diyarbakır'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi
        GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu gazetecilerle bir araya geldi
        GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu gazetecilerle bir araya geldi
        Düğün salonuna girerken damada kurşun yağdıran sanığa 26 yıla kadar hapis i...
        Düğün salonuna girerken damada kurşun yağdıran sanığa 26 yıla kadar hapis i...
        Mardinli bedensel engelli çocuk ender görülen genetik hastalıkla mücadele e...
        Mardinli bedensel engelli çocuk ender görülen genetik hastalıkla mücadele e...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yeni başarı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yeni başarı