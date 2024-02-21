Diyarbakır'da araziye gömülü 43 kilo esrar ele geçirildi DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda, bir evin yakınında, araziye gömülü 43 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Lice ilçesi kırsal Karahasan Mahallesi'nde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Evin çevresinde yapılan aramada, araziye gömülü, 3 jelikan bidon içinde 43 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:06 facebook

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