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        Düğün salonuna girerken damada kurşun yağdıran sanığa 26 yıla kadar hapis istemi

        DİYARBAKIR'da geçen yıl, ) düğün salonuna girdiği sırada damat Ahmet Erdem'e (20) tabancayla ateş eden ve onunla birlikte 10 yaşındaki E.K.'nin yaralanmasına neden olan Selahattin Aktaş (26) hakkında 15 yıldan 26 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Olay, 5 Eylül 2023'te akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Damat Ahmet Erdem, gelin F.A. ile salona girdiği sırada Selahattin Aktaş, belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Davetliler panikle kaçışırken, 8 kurşun isabet eden Ahmet Erdem ile düğüne katılanlar arasında yer alan E.K. de seken kurşunun isabet etmesiyle bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ahmet Erdem ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Selahattin Aktaş, olaydan 5 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kullandığı tabancayla birlikte saklandığı adreste gözaltına alındı. Aktaş, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. tedavisinin ardından taburcu edildi. Ahmet Erdem de, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Normal servise alınan ve taburcu edilen Ahmet Erdem, olaydan 25 gün sonra F.A. ile Batman'da bir düğün salonunda dünyaevine girdi. GELİNLE EVLENMEK İSTEMİŞ Selahattin Aktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Aktaş'ın olaydan 1 ay önce F.A.'nın Ahmet Erdem ile evleneceğini öğrenmesi üzerine engel olmak amacıyla planlı şekilde ve tasarlayarak hareket ettiği için eyleminin 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçu işlediği ifadelerine yer verildi. İddianamede sanığın, olaydan yaklaşık 3 yıl önce evlenmek amacıyla F.A.'yı ailesinden istediği ancak ailenin rıza göstermemesi nedeniyle evliliğin gerçekleşmediği de yer aldı. Sanığın, damat Ahmet Erdem ve F.A.'nın düğün salonuna geldikleri esnada belinden çıkardığı tabancayla damada karşı öldürmek amacıyla yakın mesafeden 5 el ateş ettiği, müştekinin hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi. Aktaş hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'Olası kastla kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:50
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        Düğün salonuna girerken damada kurşun yağdıran sanığa 26 yıla kadar hapis istemi
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        DİYARBAKIR'da geçen yıl, ) düğün salonuna girdiği sırada damat Ahmet Erdem’e (20) tabancayla ateş eden ve onunla birlikte 10 yaşındaki E.K.’nin yaralanmasına neden olan Selahattin Aktaş (26) hakkında 15 yıldan 26 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Olay, 5 Eylül 2023’te akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Damat Ahmet Erdem, gelin F.A. ile salona girdiği sırada Selahattin Aktaş, belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Davetliler panikle kaçışırken, 8 kurşun isabet eden Ahmet Erdem ile düğüne katılanlar arasında yer alan E.K. de seken kurşunun isabet etmesiyle bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ahmet Erdem ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Selahattin Aktaş, olaydan 5 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kullandığı tabancayla birlikte saklandığı adreste gözaltına alındı. Aktaş, çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. tedavisinin ardından taburcu edildi. Ahmet Erdem de, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Normal servise alınan ve taburcu edilen Ahmet Erdem, olaydan 25 gün sonra F.A. ile Batman’da bir düğün salonunda dünyaevine girdi. GELİNLE EVLENMEK İSTEMİŞ Selahattin Aktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede Aktaş’ın olaydan 1 ay önce F.A.'nın Ahmet Erdem ile evleneceğini öğrenmesi üzerine engel olmak amacıyla planlı şekilde ve tasarlayarak hareket ettiği için eyleminin 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçu işlediği ifadelerine yer verildi. İddianamede sanığın, olaydan yaklaşık 3 yıl önce evlenmek amacıyla F.A.'yı ailesinden istediği ancak ailenin rıza göstermemesi nedeniyle evliliğin gerçekleşmediği de yer aldı. Sanığın, damat Ahmet Erdem ve F.A.'nın düğün salonuna geldikleri esnada belinden çıkardığı tabancayla damada karşı öldürmek amacıyla yakın mesafeden 5 el ateş ettiği, müştekinin hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi. Aktaş hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Olası kastla kasten yaralama’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Galeri
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