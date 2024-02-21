DİSKİ Meyve Sebze Halinde yağmur suyu şebekesini yeniliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Meyve Sebze Hali Kompleksinde çökmelerin meydana geldiği yağmur suyu şebekesi yerine yeni hat oluşturmak amacıyla çalışmalara başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Meyve Sebze Hali Kompleksindeki yağmur suyu şebeke hattını yenilemek için harekete geçti.

Meyve Sebze Hali yönetimi tarafından yapılan başvuru üzerine DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, alanda yaptıkları incelemeler sonucunda yağmur suyu şebeke hattında çökmelerin meydana geldiğini tespit etti.

DİSKİ ekipleri, incelemelerin ardından Meyve ve Sebze Halindeki kanalizasyon şebekesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, yağmur suyu şebeke projesini hazırlayan ekipler, Meyve ve Sebze Hali Kompleksindeki yeni yağmur suyu şebeke hattının çalışmalarına başladı.

Ekipler, başlattığı çalışmalar kapsamında yağmur suyu şebeke hattı ile birlikte 5 yağmur suyu ızgarası yapacak.