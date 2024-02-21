Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" devam ediyor

        Diyarbakır Valiliği himayesinde ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Tarih Yazan Çocuklar Projesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valiliği himayesinde ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Tarih Yazan Çocuklar Projesi devam ediyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakırlı çocukların tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede, birçok çalışma yer alıyor.

        Proje kapsamında, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesindeki Raif Türk İlkokulunda öğrencilere, tarihteki başarıları ve tecrübeleriyle topluma mal olmuş önemli şahsiyetlerin hayatlarının yer aldığı 100 kitaplık "Tarih Yazan Çocuklar" serisi, belirlenen plan doğrultusunda okutuldu.

        Okulun tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikle çocuklar, hayatını okudukları kahramanların karakterlerine bürünüp canlandırmalar yaparak hem öğrendiklerini sergiledi hem de eğlenceli vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Mardinli bedensel engelli çocuk ender görülen genetik hastalıkla mücadele e...
        Mardinli bedensel engelli çocuk ender görülen genetik hastalıkla mücadele e...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yeni başarı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yeni başarı
        Diyarbakır'da çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken yakalanan hırsızlık za...
        Diyarbakır'da çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken yakalanan hırsızlık za...
        DİSKİ Meyve Sebze Halinde yağmur suyu şebekesini yeniliyor
        DİSKİ Meyve Sebze Halinde yağmur suyu şebekesini yeniliyor
        Diyarbakırlı down sendromlu Zınar'ın milli takım sevinci
        Diyarbakırlı down sendromlu Zınar'ın milli takım sevinci
        Kına gecesinde damat ile bir çocuğu silahla yaralayan sanığa 26 yıla kadar...
        Kına gecesinde damat ile bir çocuğu silahla yaralayan sanığa 26 yıla kadar...