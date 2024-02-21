Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" devam ediyor

Diyarbakır Valiliği himayesinde ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Tarih Yazan Çocuklar Projesi devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakırlı çocukların tarihe mal olmuş değerli şahsiyetleri tanımaları ve milli bilinç kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen projede, birçok çalışma yer alıyor.

Proje kapsamında, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesindeki Raif Türk İlkokulunda öğrencilere, tarihteki başarıları ve tecrübeleriyle topluma mal olmuş önemli şahsiyetlerin hayatlarının yer aldığı 100 kitaplık "Tarih Yazan Çocuklar" serisi, belirlenen plan doğrultusunda okutuldu.

Okulun tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikle çocuklar, hayatını okudukları kahramanların karakterlerine bürünüp canlandırmalar yaparak hem öğrendiklerini sergiledi hem de eğlenceli vakit geçirdi.