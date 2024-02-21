Diyarbakır'da çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken yakalanan şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Bismil Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde el aletlerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelisi Y.O'yu takibe aldı. Şüpheli, çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Gözaltın alınan Y.O, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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