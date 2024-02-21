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        Diyarbakırlı down sendromlu Zınar'ın milli takım sevinci

        DİYARBAKIR Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi down sendromlu Zınar Altuntaş (18) , Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yerleşkesinde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan elemelerde gösterdiği performansla Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı kafilesine seçildi. Diyarbakır Spor Lisesi Müdürü Çerkez Selimoğlu, "Zınar ile ne kadar övünsek, ne kadar gururlansak azdır" dedi. Diyarbakır Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi down sendromlu Zınar Altuntaş, 8- 18 Şubat arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yerleşkesinde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen elemelere katıldı. Altuntaş, gösterdiği üstün performansla Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı kafilesine seçildi. Milli takım sevincini, "Şampiyon Diyarbakır, şampiyon Türkiye" sözleriyle dile getiren Zınar Altuntaş, Antalya'da mart ayında gerçekleştirilecek Trisome Games'te milli takımla beraber dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek. Diyarbakır Spor Lisesi Müdürü Çerkez Selimoğlu, Zınar'ın büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Zınar ile ne kadar övünsek, ne kadar gururlansak azdır. Okulumuz pek çok branşta milli takıma sporcu vermiştir. Bunlardan bir tanesi de down sendromlu öğrencimiz Zınar Altuntaş'tır. Zınar, Çanakkale'de yapılan milli takım seçmelerinde başarılı olmuştur. 24-26 Mart arasında Trisome Games'te dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Önümüzdeki perşembe günü Trabzon'da kampa katılacaktır. Diyarbakır'ı milli takımda temsil ettiği için kendisiyle gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:30
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        Diyarbakırlı down sendromlu Zınar'ın milli takım sevinci
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        DİYARBAKIR Spor Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi down sendromlu Zınar Altuntaş (18) , Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yerleşkesinde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan elemelerde gösterdiği performansla Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı kafilesine seçildi. Diyarbakır Spor Lisesi Müdürü Çerkez Selimoğlu, “Zınar ile ne kadar övünsek, ne kadar gururlansak azdır” dedi. Diyarbakır Spor Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi down sendromlu Zınar Altuntaş, 8- 18 Şubat arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yerleşkesinde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen elemelere katıldı. Altuntaş, gösterdiği üstün performansla Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı kafilesine seçildi. Milli takım sevincini, “Şampiyon Diyarbakır, şampiyon Türkiye” sözleriyle dile getiren Zınar Altuntaş, Antalya’da mart ayında gerçekleştirilecek Trisome Games'te milli takımla beraber dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek. Diyarbakır Spor Lisesi Müdürü Çerkez Selimoğlu, Zınar’ın büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “Zınar ile ne kadar övünsek, ne kadar gururlansak azdır. Okulumuz pek çok branşta milli takıma sporcu vermiştir. Bunlardan bir tanesi de down sendromlu öğrencimiz Zınar Altuntaş’tır. Zınar, Çanakkale’de yapılan milli takım seçmelerinde başarılı olmuştur. 24-26 Mart arasında Trisome Games’te dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Önümüzdeki perşembe günü Trabzon’da kampa katılacaktır. Diyarbakır’ı milli takımda temsil ettiği için kendisiyle gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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