Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şüpheli adliyede (2)

ADLİKONTROLLE SERBEST Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde oyun oynayan çocuklara bıçakla saldıran ve polis tarafından gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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