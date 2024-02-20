Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şüpheli adliyede (2)

        ADLİKONTROLLE SERBEST Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde oyun oynayan çocuklara bıçakla saldıran ve polis tarafından gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şüpheli adliyede (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADLİKONTROLLE SERBEST Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde oyun oynayan çocuklara bıçakla saldıran ve polis tarafından gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!
        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Tör...
        Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Tör...
        Bakan Yerlikaya: Her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile bulu...
        Bakan Yerlikaya: Her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile bulu...
        Diyarbakır'da TOKİ deprem konutlarına iki yeni güzergah
        Diyarbakır'da TOKİ deprem konutlarına iki yeni güzergah
        Diyarbakır'da hijyen denetimleri devam ediyor
        Diyarbakır'da hijyen denetimleri devam ediyor
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor
        9 kişinin öldüğü kavgada yaralılara müdahale ederken üzerlerine ateş edilen...
        9 kişinin öldüğü kavgada yaralılara müdahale ederken üzerlerine ateş edilen...