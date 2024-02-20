Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay Sur Şubesi, başta yetim, öksüz, engelli ve yaşlı vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapıyor.

Türk Kızılay Sur Şube Başkan Vekili Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, ilçedeki evleri ziyaret ederek ailelere gıda, giyim malzemesi, ayakkabı, elektrikli soba ve gıda dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kızılay olarak yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Sönmez, şöyle dedi:

"Ailelerimizi evlerinde ziyaret edip acil ihtiyaç duyulan malzemeleri bırakarak onlara yalnız olmadıklarını ve her ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerindeki memnuniyet ve mutluluğa şahit olmak bizlerin çalışma azmini daha da artırıyor. Kızılay Sur Şubesi olarak üye ve gönüllü ekibimizle birlikte kimsesiz, çaresiz ve darda kalmış ailelerimizin yüzlerini güldürmek, onlara sıcak bir kapı olmak için gayret ediyoruz."​​​​​​​​​​​​​​