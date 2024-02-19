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        Diyarbakır'da düzenlenen "Benim Kadrajımdan Ergani-2" fotoğraf yarışması sonuçlandı

        Diyarbakır'da Ergani Belediyesince düzenlenen "Benim Kadrajımdan Ergani-2" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:48
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        Diyarbakır'da düzenlenen "Benim Kadrajımdan Ergani-2" fotoğraf yarışması sonuçlandı
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        Diyarbakır'da Ergani Belediyesince düzenlenen "Benim Kadrajımdan Ergani-2" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

        Ergani Belediyesince, ilçenin tarih, kültür, sanat ve sosyal yaşamını kayıt altına alıp, tanıtım amaçlı kullanmak için bu yıl "Benim Kadrajımdan Ergani" adlı fotoğraf yarışmasının ikincisi düzenlendi.

        Bu yıl 18 yaş altı çocuklara yönelik mobil kategori eklenen yarışma sonuçlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak-12 Şubat'ta Ergani’de düzenlenen "Benim Kadrajımdan Ergani-2" isimli fotoğraf yarışmasına 334 fotoğraf ile katılım sağlandı.

        Jüride yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Anadolu Ajansı kıdemli muhabiri Bestami Bodruk, fotoğraf sanatçıları Prof. Dr. Gökhan Kırbaş ve İskan Altın, Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Musa Burak Yaka, Ergani Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Burcu Çelen, resim ve görsel sanatlar öğretmeni Serpil Yorulmaz Oruç tarafından şartnameye uyan 330 fotoğraf arasından yapılan değerlendirme sonuçlandı.

        Ergani'de "Kültür, Tarih, Sanat ve Yaşam" kategorisinde Bilal Eskioğlu'nun "Makam Dağı Koyun Sürüsü" fotoğrafı birinci, Burcu Eser Taş'ın "Cami İçi" fotoğrafı ikinci, Emrah Danış'ın "Ergani'den Tren Geçişi" üçüncü seçildi.

        Sedat Karaer'in "Ergani Aile Tablosu", Doğan Evsan'ın "Emek ve Kadın", Cengiz Kudat'ın "Hilar Mağaraları-Astronot" adlı fotoğrafları ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

        18 yaş altı katılım sağlayanlardan "Çocuk Gözüyle Şehir ve Yaşam" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Tebessüm" adlı fotoğrafı birinci, Abdussamet Ergin'in "Hilar Mağaraları Yansıma" adlı fotoğrafı ikinci, Duru Oyan'ın "Kuzular" adlı fotoğrafı ise üçüncü oldu.

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