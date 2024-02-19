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        Diyarbakır'da "Çelik Kanatlar" yaban hayatı için havalandı

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ve "Çelik Kanatlar" olarak adlandırılan helikopter ile sarp arazilere ve karlı bölgelere nesli tehlike altındaki türler başta olmak üzere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:08
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        Diyarbakır'da "Çelik Kanatlar" yaban hayatı için havalandı
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ve "Çelik Kanatlar" olarak adlandırılan helikopter ile sarp arazilere ve karlı bölgelere nesli tehlike altındaki türler başta olmak üzere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

        Sorumluluk sahasındaki faaliyetleri ile emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan jandarma ekipleri, yaban hayatın korunması, kaçak avlanmanın önlenmesi için de çaba gösteriyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yürüttü.

        - Havadan ve karadan yem takviyesi

        Bölgede karın olması ve doğum zamanı nedeniyle sarp arazilere çekildikleri için yem bulmakta zorlanan, nesli tehlike altındaki türlerden yaban keçileri başta olmak üzere yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığının katkısıyla Çermik ve Çüngüş ilçeleri kırsalı ile Karacadağ bölgesine havadan ve karadan yem bıraktı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen tonlarca saman, yonca ve yem, zorlu arazi koşulları ve kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan yerlere helikopterle, karadan ulaşımın sağlandığı bölgelere ise araçlarla bırakıldı.

        Ekiplerin yem takviyesi ile yaban hayatının korunması için yürüttüğü zorlu mücadele AA ekibince görüntülendi.

        Kent genelinde yaban hayvanlarının korunması amacıyla koruyucu önlemler alan, denetimlerle kaçak avcılığa geçit vermeyen ekipler, 2023'ün Aralık ayında başlattıkları çalışma kapsamında bugüne kadar belirlenen alanlara 21 ton yem ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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