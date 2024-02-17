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        Eşini tabancayla bacağından vurdu

        DİYARBAKIR'da, S.A.,(28), eşi A.A.'yı (25) kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla bacağından vurdu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheli S.A.'yı olaydan kısa süre sonra kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. S.A., kendisini kuzeniyle aldattığı iddiasıyla eşi A.A.'yı evde yanında bulundurduğu tabancayla bacağından vurdu. Silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını bacağından vurulmuş halde buldu. Yaralı kadın tedavisi için Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.A.'yı kısa sürede olayda kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Yaralı, A.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:43 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:45
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        Eşini tabancayla bacağından vurdu
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        DİYARBAKIR’da, S.A.,(28), eşi A.A.’yı (25) kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla bacağından vurdu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheli S.A.’yı olaydan kısa süre sonra kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. S.A., kendisini kuzeniyle aldattığı iddiasıyla eşi A.A.’yı evde yanında bulundurduğu tabancayla bacağından vurdu. Silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını bacağından vurulmuş halde buldu. Yaralı kadın tedavisi için Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.A.'yı kısa sürede olayda kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Yaralı, A.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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