Eşini tabancayla bacağından vurdu DİYARBAKIR'da, S.A.,(28), eşi A.A.'yı (25) kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla bacağından vurdu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheli S.A.'yı olaydan kısa süre sonra kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. S.A., kendisini kuzeniyle aldattığı iddiasıyla eşi A.A.'yı evde yanında bulundurduğu tabancayla bacağından vurdu. Silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını bacağından vurulmuş halde buldu. Yaralı kadın tedavisi için Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.A.'yı kısa sürede olayda kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Yaralı, A.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 17:43 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL