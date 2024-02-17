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        Bebek arabalı ailenin otobüse alınmadığı anlar kamerada; sürücüye 2 bin 52 TL ceza

        DİYARBAKIR'da bir ailenin engelli çocuğunun bebek arabasıyla halk otobüsüne alınmadığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye ekiplerinin tespit ettiği sürücüye 2 bin 52 TL ceza kesildi. Olay, Sur ilçesindeki halk otobüsü durağında dün akşam meydana geldi. Durakta bekleyen aile, engelli çocuklarının da olduğu bebek arabasıyla otobüse binmek istedi. Ancak 21 HO 1081 plakalı otobüsün şoförü, aileyi araca almadı. Aile, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Otobüsten kamera kayıtlarını alan ekipler, inceleme yaptı. Sürücünün bebek arabalı aileyi otobüse almaması kamera görüntülerine de yansıdı. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförüne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Kuralları Yönetmeliği'nin 18/1 maddesince aykırı olarak davranmaktan 2 bin 52 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:20
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        Bebek arabalı ailenin otobüse alınmadığı anlar kamerada; sürücüye 2 bin 52 TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da bir ailenin engelli çocuğunun bebek arabasıyla halk otobüsüne alınmadığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye ekiplerinin tespit ettiği sürücüye 2 bin 52 TL ceza kesildi. Olay, Sur ilçesindeki halk otobüsü durağında dün akşam meydana geldi. Durakta bekleyen aile, engelli çocuklarının da olduğu bebek arabasıyla otobüse binmek istedi. Ancak 21 HO 1081 plakalı otobüsün şoförü, aileyi araca almadı. Aile, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Otobüsten kamera kayıtlarını alan ekipler, inceleme yaptı. Sürücünün bebek arabalı aileyi otobüse almaması kamera görüntülerine de yansıdı. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförüne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Kuralları Yönetmeliği'nin 18/1 maddesince aykırı olarak davranmaktan 2 bin 52 TL ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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