Depremde hasar gören 45 yıldır kütüphane olarak kullanılan asırlık binanın yıkımına başlandı KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde Diyarbakır'da hasar gören 105 yıllık binanın yıkımına başlandı. Bina 45 yıldır İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılıyordu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken, birçok binada da hasar meydana geldi. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 3'üncü sokaktaki, 1919 yılında inşa edilen ve 45 yıldır da İl Halk kütüphanesi olarak kullanılan 3 katlı 105 yıllık binada yapılan incelemede hasar tespit edildi. Boşaltılan binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmalarının ardından enkazın kaldırılacağı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:37 facebook

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