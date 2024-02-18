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        Depremde hasar gören 45 yıldır kütüphane olarak kullanılan asırlık binanın yıkımına başlandı

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde Diyarbakır'da hasar gören 105 yıllık binanın yıkımına başlandı. Bina 45 yıldır İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılıyordu.  Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken, birçok binada da hasar meydana geldi. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 3'üncü sokaktaki, 1919 yılında inşa edilen ve 45 yıldır da İl Halk kütüphanesi olarak kullanılan 3 katlı 105 yıllık binada yapılan incelemede hasar tespit edildi. Boşaltılan binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmalarının ardından enkazın kaldırılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:37
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        Depremde hasar gören 45 yıldır kütüphane olarak kullanılan asırlık binanın yıkımına başlandı
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde Diyarbakır’da hasar gören 105 yıllık binanın yıkımına başlandı. Bina 45 yıldır İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılıyordu.  Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkılırken, birçok binada da hasar meydana geldi. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 3’üncü sokaktaki, 1919 yılında inşa edilen ve 45 yıldır da İl Halk kütüphanesi olarak kullanılan 3 katlı 105 yıllık binada yapılan incelemede hasar tespit edildi. Boşaltılan binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmalarının ardından enkazın kaldırılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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