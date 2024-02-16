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        Cevdet Yılmaz: Diyarbakır-Erbil uçuşlarına da başlıyoruz (3)

        'HALKINÖNCELİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ' Kentte ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kanaat önderleri ile bir otelde bir araya geldi. Yılmaz'a programda Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve Diyarbakır AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Halis Bilden eşlik etti. Burada konuşan Cevdet Yılmaz, halkın önceliğine önem verdiklerini söyledi. Yılmaz, "Bu geçtiğimiz süreçlerde de en temel öncelik ekonomi, halkımızın önceliği de ekonomi dolayısıyla bizim de önceliğimiz bu. Hükümet olarak ekonomi konusunda son derece kararlı birtakım adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde orta vadeli programımızı hazırladık. 12'nci kalkınma planımızı hazırladık. Meclisimizden geçti ve bu planlarımızı şimdi adım adım hayata geçiriyoruz" dedi. 'DÜNYADA BÜYÜME ORTALAMASI YÜZDE 3 CİVARINDA' Yılmaz, ekonomideki programlarının adım adım sonuçlarını verdikçe daha güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerini dile getirerek, "Dünyada, Avrupa'da çok ciddi problemlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Özellikle en temel ihracat pazarımız olan Avrupa şu anda bir durgunluk içinde. Yüzde 1 veya 1,5 büyüyünce bir ülke, 'iyi' diyorlar. Öyle bir durumla karşı karşıya Avrupa ülkeleri. Dünyada büyüme ortalaması yüzde 3 civarında. Türkiye olarak İnşallah bu seneyi yüzde 4,4 ile kapatmayı ön görüyoruz. İlk 9 ayda 4,7 büyüme gerçekleştirdi ekonomimiz. Son çeyrek henüz belli değil. Bu ayın sonunda netleşmiş olacak. Son çeyrekte yüzde 3,7 dahi büyüsek 4,4'ü yakalayacağız. Bunun için gayret ediyoruz" diye konuştu. 'AFET 14 MİLYON İNSANIMIZI 11 İLİMİZİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ' Bu yılın çok zorlu bir yıl olduğunu anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tarihimizin en büyük afetini yaşadık ve bu afet en gelişmiş ülkede dahi olsa ekonomilerini büyük oranda etkileyebilecek ölçekte bir afet. 14 milyon insanımızı, 11 ilimizi doğrudan etkiledi. Yaptığımız hesaplara göre 104 milyar dolar maliyet getiren bir afetten bahsediyoruz. Bunun yaralarını sarıyoruz. Geçen yıl önemli harcamalar yaptık. Bu sene de sadece depremin yaralarını sarmak ve şehirlerimizi bu afetlere hazırlamak için 1 trilyon Türk lirasının üzerinde bir kaynağı bütçemize koymuş durumdayız. Daha üzerinden bir yıl geçti depremin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı illerde deprem konutlarını dağıtmaya başladı. Kura çekimlerine iştirak etti. Diyarbakır'da da gelecek hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1300'ün üzerinde tamamlanmış konutumuzu İnşallah teslim edecek."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 19:29 Güncelleme: 16.02.2024 - 19:29
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        Cevdet Yılmaz: Diyarbakır-Erbil uçuşlarına da başlıyoruz (3)
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        'HALKINÖNCELİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ' Kentte ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kanaat önderleri ile bir otelde bir araya geldi. Yılmaz’a programda Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve Diyarbakır AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Halis Bilden eşlik etti. Burada konuşan Cevdet Yılmaz, halkın önceliğine önem verdiklerini söyledi. Yılmaz, "Bu geçtiğimiz süreçlerde de en temel öncelik ekonomi, halkımızın önceliği de ekonomi dolayısıyla bizim de önceliğimiz bu. Hükümet olarak ekonomi konusunda son derece kararlı birtakım adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde orta vadeli programımızı hazırladık. 12’nci kalkınma planımızı hazırladık. Meclisimizden geçti ve bu planlarımızı şimdi adım adım hayata geçiriyoruz" dedi. 'DÜNYADA BÜYÜME ORTALAMASI YÜZDE 3 CİVARINDA' Yılmaz, ekonomideki programlarının adım adım sonuçlarını verdikçe daha güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerini dile getirerek, "Dünyada, Avrupa'da çok ciddi problemlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Özellikle en temel ihracat pazarımız olan Avrupa şu anda bir durgunluk içinde. Yüzde 1 veya 1,5 büyüyünce bir ülke, ‘iyi’ diyorlar. Öyle bir durumla karşı karşıya Avrupa ülkeleri. Dünyada büyüme ortalaması yüzde 3 civarında. Türkiye olarak İnşallah bu seneyi yüzde 4,4 ile kapatmayı ön görüyoruz. İlk 9 ayda 4,7 büyüme gerçekleştirdi ekonomimiz. Son çeyrek henüz belli değil. Bu ayın sonunda netleşmiş olacak. Son çeyrekte yüzde 3,7 dahi büyüsek 4,4'ü yakalayacağız. Bunun için gayret ediyoruz" diye konuştu. 'AFET 14 MİLYON İNSANIMIZI 11 İLİMİZİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ' Bu yılın çok zorlu bir yıl olduğunu anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tarihimizin en büyük afetini yaşadık ve bu afet en gelişmiş ülkede dahi olsa ekonomilerini büyük oranda etkileyebilecek ölçekte bir afet. 14 milyon insanımızı, 11 ilimizi doğrudan etkiledi. Yaptığımız hesaplara göre 104 milyar dolar maliyet getiren bir afetten bahsediyoruz. Bunun yaralarını sarıyoruz. Geçen yıl önemli harcamalar yaptık. Bu sene de sadece depremin yaralarını sarmak ve şehirlerimizi bu afetlere hazırlamak için 1 trilyon Türk lirasının üzerinde bir kaynağı bütçemize koymuş durumdayız. Daha üzerinden bir yıl geçti depremin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı illerde deprem konutlarını dağıtmaya başladı. Kura çekimlerine iştirak etti. Diyarbakır'da da gelecek hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1300'ün üzerinde tamamlanmış konutumuzu İnşallah teslim edecek."

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