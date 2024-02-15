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        Hastaneye hayvan teptiği iddiasıyla getirilen ve yaşamını yitiren gencin ölümü şüpheli bulundu

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, hayvan teptiği iddiasıyla araçla kırsal mahalleden getirilip yolda sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet Gezal (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Gezal'ın ön otopsisinde de ölümü şüpheli olarak belirtildi. Olay, öğlen saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Leblebitaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan teptiği iddiasıyla yaralandığı belirtilen mahalleden araçla yola çıkarılan Mehmet Gezal, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Boynunda ve kulak içlerinde yaralanma olduğu tespit edilen Gezal'ın ölümü şüpheli bulundu. Gezal'ın ön otopsi raporunda da ölümü şüpheli olarak belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 21:12 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:15
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        Hastaneye hayvan teptiği iddiasıyla getirilen ve yaşamını yitiren gencin ölümü şüpheli bulundu
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        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, hayvan teptiği iddiasıyla araçla kırsal mahalleden getirilip yolda sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet Gezal (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Gezal’ın ön otopsisinde de ölümü şüpheli olarak belirtildi. Olay, öğlen saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Leblebitaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan teptiği iddiasıyla yaralandığı belirtilen mahalleden araçla yola çıkarılan Mehmet Gezal, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gezal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Boynunda ve kulak içlerinde yaralanma olduğu tespit edilen Gezal’ın ölümü şüpheli bulundu. Gezal'ın ön otopsi raporunda da ölümü şüpheli olarak belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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