Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın tarihi surlarında kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi'ne dönüştürdüğü 82 numaralı burçta kadınlara yakın savunma eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın tarihi surlarında kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi'ne dönüştürdüğü 82 numaralı burçta kadınlara yakın savunma eğitimi veriyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, tarihi surlarının restore edilmesiyle 82 numaralı burcu, kadınların zihinsel ve fiziksel güçlenmesine yönelik bir merkeze dönüştürdü. 2022'de tamamlanan restorasyonun ardından Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi olarak hizmet veren tarihi mekanda, kadınlar çeşitli kurslara katılarak kendini geliştirme imkanı buluyor.

        Merkezde okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim tefsiri, el sanatları ile aşçılık gibi geleneksel becerilerin yanı sıra, kadınların özgüvenlerini artırmalarına ve kendilerini korumalarına yardımcı olacak yakın savunma eğitimleri de veriliyor.

        Kadın Yaşam Merkezi Sorumlusu Ayşe Acay, merkezde binin üzerinde kadına hizmet verdiklerini belirtti.

        82 numaralı burcun daha önce kullanılamaz halde olduğunu aktaran Acay, restorasyonun ardından burada çeşitli hizmetler vermeye başladıklarını aktardı.

        Merkezde kursların yanı sıra psikolojik danışma hizmetleri de verdiklerini anlatan Acay, çalışmalarla kadınların hayatlarına dokunabildiklerini dile getirdi.

        Yakın savunma eğitmeni Evin Turan da eğitimin amaçlarından birinin de kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına destek olduğunu söyledi.

        Dışarıda kadınların hırsızlık ve taciz gibi çeşitli tehlikelere maruz kalabildiğine işaret eden Turan, "Bundan dolayı kadınlarımızın bu eğitimi almaları çok önemli. Bir çok kadın bu eğitimi aldıktan sonra öz güven kazandı. Kadınlarımız dışarıda kendilerini savunabiliyor. Rahatlıkla dışarı çıkabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Müsilaj geri mi dönüyor?
        Müsilaj geri mi dönüyor?
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler

        Benzer Haberler

        Kulp'ta açık hayvan pazarı inşa edildi
        Kulp'ta açık hayvan pazarı inşa edildi
        Diyarbakır'da dere taştı; ev ve ahırları su bastı (2)
        Diyarbakır'da dere taştı; ev ve ahırları su bastı (2)
        Diyarbakır´da dere taştı; ev ve ahırları su bastı
        Diyarbakır´da dere taştı; ev ve ahırları su bastı
        Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da jandarma ve MİT'ten terör operasyonu; 19 gözaltı
        Diyarbakır'da jandarma ve MİT'ten terör operasyonu; 19 gözaltı
        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 19 şü...
        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 19 şü...