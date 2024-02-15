Diyarbakır'ın tarihi surlarında kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi'ne dönüştürdüğü 82 numaralı burçta kadınlara yakın savunma eğitimi veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, tarihi surlarının restore edilmesiyle 82 numaralı burcu, kadınların zihinsel ve fiziksel güçlenmesine yönelik bir merkeze dönüştürdü. 2022'de tamamlanan restorasyonun ardından Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi olarak hizmet veren tarihi mekanda, kadınlar çeşitli kurslara katılarak kendini geliştirme imkanı buluyor.

Merkezde okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim tefsiri, el sanatları ile aşçılık gibi geleneksel becerilerin yanı sıra, kadınların özgüvenlerini artırmalarına ve kendilerini korumalarına yardımcı olacak yakın savunma eğitimleri de veriliyor.

Kadın Yaşam Merkezi Sorumlusu Ayşe Acay, merkezde binin üzerinde kadına hizmet verdiklerini belirtti.

82 numaralı burcun daha önce kullanılamaz halde olduğunu aktaran Acay, restorasyonun ardından burada çeşitli hizmetler vermeye başladıklarını aktardı.

Merkezde kursların yanı sıra psikolojik danışma hizmetleri de verdiklerini anlatan Acay, çalışmalarla kadınların hayatlarına dokunabildiklerini dile getirdi.

Yakın savunma eğitmeni Evin Turan da eğitimin amaçlarından birinin de kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına destek olduğunu söyledi.

Dışarıda kadınların hırsızlık ve taciz gibi çeşitli tehlikelere maruz kalabildiğine işaret eden Turan, "Bundan dolayı kadınlarımızın bu eğitimi almaları çok önemli. Bir çok kadın bu eğitimi aldıktan sonra öz güven kazandı. Kadınlarımız dışarıda kendilerini savunabiliyor. Rahatlıkla dışarı çıkabiliyorlar." ifadelerini kullandı.