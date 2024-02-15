Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Bankta uyurken telefonu ve parası çalındı; olay anı kamerada

        DİYARBAKIR'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bankta uyuyan F.A.'nın üzerindeki cep telefonu ve bir miktar parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen ve aynı gün yakalanarak gözaltına alınan Kemal K. tutuklanırken, telefon ve para sahibine teslim edildi. Olay, Kayapınar ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Otogara gelen F.A., dinlenmek için bankta uzandı. Uyuyakalan F.A.'nın yanına yaklaşan Kemal K., bir süre gözlem yaptıktan sonra üzerinden cep telefonunu ve bir miktar parasını çaldı. Uyanınca telefon ve parasının olmadığını gören F.A., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri otogar içerisindeki güvenlik kameralarından Kemal K.'yi tespit etti. Belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Kemal K.'nin üzerinden çıkan cep telefonu ve para sahibine teslim edildi. Genel Bilgi Taramasında (GBT) 8'i hırsızlık olmak üzere 30 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kemal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bankta uyurken telefonu ve parası çalındı; olay anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bankta uyuyan F.A.’nın üzerindeki cep telefonu ve bir miktar parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen ve aynı gün yakalanarak gözaltına alınan Kemal K. tutuklanırken, telefon ve para sahibine teslim edildi. Olay, Kayapınar ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Otogara gelen F.A., dinlenmek için bankta uzandı. Uyuyakalan F.A.’nın yanına yaklaşan Kemal K., bir süre gözlem yaptıktan sonra üzerinden cep telefonunu ve bir miktar parasını çaldı. Uyanınca telefon ve parasının olmadığını gören F.A., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri otogar içerisindeki güvenlik kameralarından Kemal K.’yi tespit etti. Belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Kemal K.’nin üzerinden çıkan cep telefonu ve para sahibine teslim edildi. Genel Bilgi Taramasında (GBT) 8’i hırsızlık olmak üzere 30 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kemal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'ın tarihi surlarında kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor
        Diyarbakır'ın tarihi surlarında kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor
        Kulp'ta açık hayvan pazarı inşa edildi
        Kulp'ta açık hayvan pazarı inşa edildi
        Diyarbakır'da dere taştı; ev ve ahırları su bastı (2)
        Diyarbakır'da dere taştı; ev ve ahırları su bastı (2)
        Diyarbakır´da dere taştı; ev ve ahırları su bastı
        Diyarbakır´da dere taştı; ev ve ahırları su bastı
        Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da jandarma ve MİT'ten terör operasyonu; 19 gözaltı
        Diyarbakır'da jandarma ve MİT'ten terör operasyonu; 19 gözaltı