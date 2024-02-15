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        Kulp'ta açık hayvan pazarı inşa edildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbaha inşa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:23
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        Kulp'ta açık hayvan pazarı inşa edildi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde açık hayvan pazarı ve mezbaha inşa etti.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kulp ilçe merkezi ve mahallelerde hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların ihtiyacını karşılamak, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için açık hayvan pazarı ve mezbaha kurdu.

        Toplamda 2 bin 450 metrekare alanda inşa edilen açık hayvan pazarının 561 metrekaresi mezbaha olarak değerlendirildi.

        Bölge için önemli bir merkez olacak proje kapsamında ayrıca padok alanı, fosseptik çukur, su deposu, güvenlik kulübesi ve çevre düzenlemesi de yapıldı.

        İlçede hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlayacak mezbaha ile hayvan kesimlerinin daha hijyenik ve kontrollü bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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