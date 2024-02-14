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        Diyarbakır'da jandarma ve MİT'ten terör operasyonu; 19 gözaltı

        DİYARBAKIR'ınLice ilçesinde jandarma ile MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonda 19 PKK/KCK şüphelisi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:35
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        Diyarbakır'da jandarma ve MİT'ten terör operasyonu; 19 gözaltı
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        DİYARBAKIR'ınLice ilçesinde jandarma ile MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonda 19 PKK/KCK şüphelisi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Terör örgütüne yardım-yataklık eden ve PKK/KCK propagandası yapan 22 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Lice ilçesinde 22 adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı, aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 78 fişek, 18 kilo esrar, 16 cep telefonu, 16 sim kart ve 2 örgütsel doküman ele geçirildi. İşlemleri sonrası 19 kişi adliyeye sevk edilirken; 3 şüphelinin arandığı belirtildi.

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