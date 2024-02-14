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        Diyarbakır´da 611 kilo esrar ele geçirildi

        DİYARBAKIR´da jandarmanın düzenlediği operasyonda 611 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:25
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        Diyarbakır´da 611 kilo esrar ele geçirildi
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        DİYARBAKIR´da jandarmanın düzenlediği operasyonda 611 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Yorulmaz Mahallesi kırsalında bir adrese operasyona düzenlendi. Adreste yapılan aramada 611 kilo esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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