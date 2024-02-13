Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır için kuvvetli yağış uyarısı

        Diyarbakır'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır için kuvvetli yağış uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'da beklenen yağışların gece yarısından sonra yerel kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, kuvvetli yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        ABD Senatosu tartışmalı paketi onayladı
        ABD Senatosu tartışmalı paketi onayladı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı

        Benzer Haberler

        DÜ'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Ömer Demet için anma töreni düzenlendi
        DÜ'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Ömer Demet için anma töreni düzenlendi
        Diyarbakır'da DEM Partili vekiller, yol kapatıp, eylem yaptı
        Diyarbakır'da DEM Partili vekiller, yol kapatıp, eylem yaptı
        Doğunca nefessiz kalacaktı, annesiyle bağı koparılmadan ameliyat edildi
        Doğunca nefessiz kalacaktı, annesiyle bağı koparılmadan ameliyat edildi
        Diyarbakır Havalimanı'nda ocak ayında 170 bin 85 yolcuya hizmet verildi
        Diyarbakır Havalimanı'nda ocak ayında 170 bin 85 yolcuya hizmet verildi
        Diyarbakır'da 91 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 91 kilogram toz esrar ele geçirildi
        Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır'da konser verdi
        Antakya Medeniyetler Korosu, Diyarbakır'da konser verdi