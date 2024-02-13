Diyarbakır için kuvvetli yağış uyarısı

Açıklamada, kuvvetli yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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